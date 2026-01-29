Un’altra nave americana è arrivata nel Golfo, portando il totale a dieci unità. La mossa accende i timori di un possibile intervento militare contro l’Iran, mentre la tensione nella regione continua a salire. Gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare, senza ancora confermare piani concreti, ma la situazione rimane molto delicata.

Un’ulteriore unità navale degli Stati Uniti ha raggiunto il Medio Oriente, alimentando le ipotesi su un possibile nuovo intervento militare contro l’ Iran. A darne conto sono le informazioni ricavate dai sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, secondo quanto riportato dalla Bbc Verify. Il cacciatorpediniere lanciamissili USS Delbert D. Black è stato individuato mentre attraversava il Canale di Suez in direzione del Golfo. Nella regione si troverebbero ora almeno dieci navi da guerra statunitensi, tra cui anche la portaerei USS Abraham Lincoln. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un’altra nave Usa verso il Medio Oriente: è la decima

Approfondimenti su Stati Unis Medio Oriente

Trump valuta come agire in Iran, tra attacchi limitati o offensivi più ampi con missili balistici.

Il Pentagono ha spostato la portaerei Lincoln nel Medio Oriente, in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Astral Legends | Full Marathon | Ancient Cosmic Archives | Part One

Ultime notizie su Stati Unis Medio Oriente

Argomenti discussi: Portaerei e caccia Usa nel Golfo persico; Un’altra petroliera sequestrata nei Caraibi: gli Stati Uniti intensificano i controlli sul petrolio venezuelano; Un'altra petroliera sequestrata nei Caraibi: gli Stati Uniti bloccano nave legata al petrolio venezuelano; Washington mantiene la linea dura nel Pacifico. Sequestrata un’altra nave venezuelana.

Sale la tensione con l'Iran, almeno 10 navi Usa nell'area. Teheran: 'Abbiamo 1.000 nuovi droni'La Repubblica islamica: 'Daremo una risposta schiacciante'. Il Cremlino chiede 'moderazione' alla Casa Bianca (ANSA) ... ansa.it

Altre navi da guerra Usa verso il Medio Oriente, l’attacco all’Iran sempre più imminente?Un'altra nave da guerra statunitense è arrivata in Medio Oriente, come mostrano i dati di tracciamento delle navi, mentre continuano a crescere le speculazioni su un possibile nuovo attacco degli ... unionesarda.it

È ancora alta #tensione tra Stati Uniti e #Iran. Ieri l’avvertimento di #Trump: “Accettate un accordo o attaccheremo”. #Washington chiede l’abbandono del programma nucleare. Intanto una nuova nave da guerra americana è in rotta verso il Medio Oriente. #Tg - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV Si combatte per interessi che non sono quelli dei popoli All’Angelus il Papa parla delle gravi conseguenze dei conflitti sui civili E ai ragazzi dell’Azione cattolica di Roma chiede preghiere per la pace in Ucraina e Medio Oriente oss x.com