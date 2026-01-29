Una squadra interforze nei locali pubblici | si stringono le maglie su sicurezza ed eventi

Questa sera a Lecce una squadra interforze ha avviato controlli nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento. La polizia ha controllato locali e licenze, verificando che tutto fosse in regola. L’obiettivo è garantire sicurezza e rispetto delle norme, evitando problemi durante le serate di svago. Operatori e clienti si sono trovati coinvolti in verifiche rapide, mentre le forze dell’ordine continuano a stringere le maglie sui locali della città.

LECCE - Una task force per i controlli sui locali pubblici e sulle attività di intrattenimento, con verifiche mirate sia sul piano amministrativo sia su quello tecnico.È questa la principale decisione presa nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi nel.🔗 Leggi su Lecceprima.it

