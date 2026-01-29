una serie piena di oro nero

Vi piace un Texas moderno dove le sfide avvengono a colpi di scavi petroliferi allora su Paramount+ ci sono due stagioni (la terza è in preparazione) di una serie che non potete perdere: Landman. Lo show runner è quel Taylor Sheridan che ha sfornato Yellowstone e tutti i suoi prequel (oltre a Lioness e Tulsa King). L'attore principale è quel ragazzaccio geniale di Billy Bob Thornton (nella foto) che da solo sarebbe in grado di tener in piedi anche una serie meno ben fatta di questa. Quanto alla trama. Beh per una volta siamo lontanissimi dal woke, anche senza arrivare a dire, come negli Usa, che è per forza per maschi bianchi etero sulla cinquantina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

