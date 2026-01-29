Una nuova allerta gialla si diffonde in Toscana. Le previsioni parlano di piogge intense e temporali che si intensificano nella regione, con il reticolo minore sotto pressione. Domani, venerdì 30 gennaio, molte zone si preparano a un ulteriore peggioramento del tempo. Le autorità invitano alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Ancora maltempo in Toscana previsto per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio. Dopo le piogge che hanno caratterizzato i giorni scorsi, e che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane, la situazione sarà ancora difficile nella parte centrale della regione e sulla costa fino a Grosseto. Per questo la sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso una nuova allerta gialla. Il provvedimento di allerta gialla. I fenomeni potrebbero intensificarsi dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessate

Approfondimenti su Toscana Piogge

La Toscana si prepara a fronteggiare nuove piogge intense, con un’allerta meteo gialla che interessa diverse zone, tra cui Firenze.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Toscana Piogge

Argomenti discussi: Puglia Centrale Adriatica in allerta meteo gialla per rischio vento nella giornata di domani, 25 gennaio; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Allerta meteo per neve prolungata: nuovi orari e previsioni aggiornate; Allerta gialla per neve sul Piemonte meridionale e pericolo valanghe 4-Forte in quota sulle Alpi Marittime e Liguri.

Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessateIl provvedimento sarà valido per tutta la giornata di venerdì 30 gennaio e riguarda la parte centrale della regione, la costa e le isole dell’arcipelago ... lanazione.it

Maltempo Italia: allerta arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioniContinua il maltempo Italia, con una nuova perturbazione atlantica che colpisce gran parte della Penisola: per oggi scatta l’allerta meteo, arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni Prosegu ... liberoreporter.it

Nuova rubrica informativa sulle attività della Giunta Regionale Toscana nelle province di Firenze, Arezzo e Siena In Onda Mercoledì alle 22.45 - Giovedì alle ore 20.00 - il Sabato e la Domenica alle ore 12.00 su: TV1 ch 77 del Digitale Terrestre Online facebook

Nuova bassa pressione in arrivo sull’Italia, con instabilità atmosferica associata tra domani sera e giovedì 29 gennaio. Piogge a tratti intense e tanta neve in montagna, specie sulle Alpi. Si parte già domani pomeriggio con rovesci sparsi su Sardegna e Liguria x.com