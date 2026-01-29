Una nuova allerta gialla in Toscana Piogge e temporali preoccupa il reticolo minore Le zone interessate
Una nuova allerta gialla si diffonde in Toscana. Le previsioni parlano di piogge intense e temporali che si intensificano nella regione, con il reticolo minore sotto pressione. Domani, venerdì 30 gennaio, molte zone si preparano a un ulteriore peggioramento del tempo. Le autorità invitano alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti.
Firenze, 29 gennaio 2026 – Ancora maltempo in Toscana previsto per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio. Dopo le piogge che hanno caratterizzato i giorni scorsi, e che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane, la situazione sarà ancora difficile nella parte centrale della regione e sulla costa fino a Grosseto. Per questo la sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso una nuova allerta gialla. Il provvedimento di allerta gialla. I fenomeni potrebbero intensificarsi dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Torna il maltempo in Toscana, scatta una nuova allerta gialla. Temporali forti, le zone interessate
Piogge forti in Toscana, scatta una nuova allerta meteo gialla. Le zone interessate
La Toscana si prepara a fronteggiare nuove piogge intense, con un’allerta meteo gialla che interessa diverse zone, tra cui Firenze.
Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessateIl provvedimento sarà valido per tutta la giornata di venerdì 30 gennaio e riguarda la parte centrale della regione, la costa e le isole dell’arcipelago ... lanazione.it
Maltempo Italia: allerta arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioniContinua il maltempo Italia, con una nuova perturbazione atlantica che colpisce gran parte della Penisola: per oggi scatta l’allerta meteo, arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni Prosegu ... liberoreporter.it
Nuova bassa pressione in arrivo sull’Italia, con instabilità atmosferica associata tra domani sera e giovedì 29 gennaio. Piogge a tratti intense e tanta neve in montagna, specie sulle Alpi. Si parte già domani pomeriggio con rovesci sparsi su Sardegna e Liguria x.com
