Un servizio completo Il cliente è al centro

Da oltre 40 anni, Bologna Gomme si impegna a offrire un servizio completo ai clienti. La realtà, nata nel 1975, si trova nel cuore della città e punta a rispondere alle esigenze di chi cerca qualità e affidabilità nel settore delle gomme e dei servizi auto. Con una lunga esperienza alle spalle, l’azienda continua a evolversi, mantenendo il cliente al centro di tutto.

Bologna Gomme è una realtà attiva dal 1975, profondamente radicata nel territorio e allo stesso tempo orientata al futuro. Con sette centri operativi in città e una visione di crescita basata sulla prossimità, l’azienda ha costruito negli anni un modello di servizio fondato su competenza tecnica, sicurezza e relazione con il cliente. Un ruolo centrale è svolto dagli store manager, veri ambasciatori quotidiani dei valori aziendali sul territorio: sono loro il volto di Bologna Gomme, impegnati ogni giorno a rappresentarne l’identità attraverso professionalità, accoglienza e attenzione al cliente, contribuendo a una visione condivisa orientata all’eccellenza del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Bologna Gomme

