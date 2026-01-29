Un po' di magia per i bambini della pediatria di Pontedera

L’associazione Intesa Carnevale di Bientina e i giovani de ‘I Bientinacci’ sono entrati nel reparto di pediatria di Pontedera con un sorriso e tanta voglia di far divertire. Nei giorni scorsi, hanno portato un po’ di allegria ai bambini ricoverati, regalando momenti di spensieratezza a piccoli e famiglie. L’iniziativa ha suscitato entusiasmo tra i pazienti, che hanno potuto dimenticare per un po’ le cure e le corsie dell’ospedale.

Approfondimenti su Pontedera Pediatria

La Polizia di Stato ha fatto visita ai bambini della Pediatria dell’Ospedale di Rimini, portando un momento di festa e serenità durante le festività.

Poliziotti e rotariani hanno portato la magia del Natale ai bambini della pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia, consegnando doni e portando sorrisi ai piccoli pazienti.

Ultime notizie su Pontedera Pediatria

