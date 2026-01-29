un passo oltre il pop levante porta la sua metamorfosi a sanremo

La cantante Levante ha portato una novità a Sanremo, spostandosi un passo oltre il suo solito stile. Con “Sei tu”, la cantante si presenta in modo più sobrio e intimo, molto diverso rispetto alle sue esibizioni passate all’Ariston. La sua performance ha sorpreso il pubblico, che ha apprezzato il nuovo volto dell’artista.

La cantautrice e scrittrice siciliana per la terza volta in gara all'Ariston con "Sei tu", un'esplorazione profonda dell'amore e delle sue sfumature. “Ho chiesto ad Alanis Morissette di cantare con me Ironic e You Oughta Know nella serata delle cover”. Il nuovo album e il tour nei club “Sei tu arriva in punta di piedi. È molto diversa dalle canzoni che ho portato all’Ariston in passato. Prima l’obiettivo era esprimere energia, ora intendo mostrare un altro aspetto di me”. Così Levante racconta al Foglio la canzone che porterà in gara a Sanremo. La cantautrice e scrittrice siciliana torna sul palco del festival per la terza volta con un brano che segna un’evoluzione artistica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

