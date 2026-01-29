Un numero familiare una telefonata inquietante Nuova ombra criminale su Perugia
Una telefonata inaspettata mette in allerta una famiglia di Perugia. Un impiegato, che si presenta come rappresentante della banca, chiama per offrire assistenza e aiuto contro un presunto tentativo di truffa. La vittima si fida, ma presto si rende conto che dietro quelle parole si nasconde un tentativo di raggiro. La vicenda riaccende la paura di nuove truffe che colpiscono i cittadini della città.
Il display che lampeggia, il numero di telefono della propria banca che appare sullo schermo del telefono, un impiegato solerte, gentile e premuroso che dall'altro capo dell'apparecchio cerca di aiutarti a sventare un raggiro: inizia così, con quella che sembra una semplice chiamata dall'istituto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Perugia Raggiro
Esclusa dal concorso per ‘contesto familiare criminale’, Tar la riammette: “Discriminazione”
Il Tar del Lazio ha annullato la decisione di esclusione di una ragazza dal concorso per allievi finanzieri, ritenendo ingiustificata la discriminazione basata sul contesto familiare criminale di provenienza.
Ultime notizie su Perugia Raggiro
