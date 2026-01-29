Un burattino meraviglioso al Teatro Peroni

Questa sera al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo va in scena “Un burattino meraviglioso”. È il primo appuntamento del 2024 con la rassegna Evoluzioni, promossa dal Comune. La rappresentazione promette di portare in scena uno spettacolo coinvolgente, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un’ora di divertimento e magia. La sala si prepara ad accogliere il pubblico, che si aspetta un nuovo momento di svago e fantasia.

Il 31 gennaio nuovo appuntamento con la rassegna teatrale Evoluzioni, promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo. In scena "Un burattino meraviglioso" di Diego Dalla Via.

