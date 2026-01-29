Umbria ruba un furgone e poi svaligia un negozio in centro

La polizia di Terni ha arrestato un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, che aveva rubato un furgone nel centro della città. Dopo aver svaligiato un negozio di abbigliamento, i detective sono riusciti a fermarlo. L’uomo ora si trova in carcere, in attesa di processo.

Si è impossessato del mezzo lasciato in sosta e ha fatto razzia nell’attività commerciale: le indagini della polizia e l’arresto di un cinquantenne La polizia di Terni ha arrestato un 51enne pluripregiudicato per il furto di un furgone e per il successivo furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di abbigliamento del centro cittadino ternano. Subito allertata, la polizia – con il coordinamento della procura della Repubblica - ha avviato una rapida attività di indagine con il supporto delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del negozio. L’uomo è stato così individuato e arrestato e la merce sottratta recuperata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La polizia di Terni ha arrestato un uomo di 51 anni accusato di aver rubato un furgone e di aver svaligiato un negozio di abbigliamento nel centro della città.

Nella notte dell’8 gennaio, il negozio di Francesco Simone in piazza Cavour è stato vittima di un furto, con un'auto che ha sfondato una vetrata e ha portato via merce dal punto vendita.

