La polizia ha deciso di intervenire duramente contro gli incidenti e i vandalismi degli ultras, che hanno portato a divieti e restrizioni durante le partite di calcio di Serie A. Molti tifosi sono rimasti a casa, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine in un inizio anno già segnato da problemi sul fronte sicurezza.

Mezza Serie A costretta a guardare la propria squadra dal divano. Il pugno duro del Viminale non fa sconti, anche perché l’inizio del 2026 non ha portato segnali incoraggianti nella gestione dell’ordine pubblico intorno alle partite del massimo campionato. La violenza si è spostata dagli stadi alle grandi arterie di comunicazione con uno schema che le forze dell’ordine e chi le guida non possono accettare: imprevedibili e doppiamente pericolosi, gli scontri a centinaia di chilometri dagli impianti rischiano di diventare una moda incontrollabile. Piantedosi, stop agli ultras anche contro il parere di Abodi e Salvini. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ultras, la stretta del Viminale: incidenti e vandalismi, mezza Serie A resta a casa

Approfondimenti su Ultras Stretta

Il Viminale introduce nuove normative per la sicurezza negli stadi, prevedendo l’installazione di telecamere ai tornelli in grado di identificare i visitatori all’ingresso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ultras Stretta

Argomenti discussi: Stadi, stretta del Viminale dopo gli scontri tra ultras: tutte le misure per fermare la violenza; Scontri ultrà sull'A1: vietate trasferte a tifosi Napoli e Lazio fino a fine stagione; Scontri tra tifosi laziali e napoletani sulla A1, dal Viminale stop a spostamenti selvaggi: itinerari autorizzati e società responsabili; Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione.

Ultras, la stretta del Viminale: incidenti e vandalismi, mezza Serie A resta a casaGli ultras di Napoli e Lazio banditi dalle trasferte fino al termine della stagione, come anche quelli di Roma e Fiorentina. Cosa c’è dietro il pugno duro del Viminale. panorama.it

Scontri in A1, stretta del Viminale per i tifosi di Lazio e Napoli: cosa cambiaScontri tra ultras, Lazio e Napoli nel mirino del Viminale dopo gli incidenti sull’A1 con sequestro di bastoni, coltelli e fumogeni. notizie.it

Stretta del Viminale contro la violenza ultras. Dopo i supporter di Roma e Fiorentina, anche per i tifosi di Lazio e Napoli è arrivato il divieto di assistere alle partite in trasferta fino alla fine della stagione calcistica. A disporre lo stop è stato il ministro dell’Interno, facebook

#Calcio Stop a tutte le trasferte delle tifoserie della #Roma e della #Fiorentina, fino al termine del campionato di Serie A. La stretta, disposta dal Viminale, arriva dopo gli scontri in autostrada di domenica scorsa tra ultras delle due squadre Foto Ansa x.com