Ultras del Napoli assaltano il pub dove ci sono i tifosi del Chelsea | scontri a Chiaia dopo la partita

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultras del Napoli hanno assaltato un pub a Chiaia, dove si trovavano tifosi del Chelsea. La scena si è risolta con scontri tra gruppi di supporter, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno constatato i danni all’ingresso del locale. La situazione resta sotto controllo.

Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno constatato i danni all'ingresso del pub. Tra le due tifoserie ci sono stati scontri anche la sera prima della partita.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Napoli, assalto ai tifosi del Chelsea nel pub dopo la partita: terrore ai baretti di Chiaia

Paura a Napoli dopo la partita di Champions tra Napoli e Chelsea.

Il video dell’aggressione dei tifosi del Napoli al pub dov’erano i sostenitori del Chelsea

Questa mattina sono circolate sui social le immagini di un’ aggressione avvenuta in un pub tra tifosi del Napoli e sostenitori del Chelsea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Agguato ai tifosi del Napoli, gli ultras della Lazio li assaltano sull’A1; Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, bloccati 80 ultras; Tentano assalto a ultras del Napoli: fermati 80 tifosi della Lazio (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di; Tensione e scontri sulla A1 tra ultras di Lazio e Napoli. La polizia sequestra coltelli e mazze chiodate.

ultras del napoli assaltanoNapoli, assalto ai tifosi del Chelsea nel pub dopo la partita: terrore ai baretti di ChiaiaPaura ieri sera a Napoli dopo la partita di Champions tra gli azzurri e il Chelsea. Nella zona dei baretti di Chiaia un nutrito gruppi di ultras ... msn.com

Napoli-Chelsea, guerriglia ultras nel pub a Chiaia: ipotesi spedizione punitivaGuerriglia ultras nel salotto buono di Napoli. Sono stati attimi di puro terrore, quelli andati in scena ieri nel cuore dei Baretti di Chiaia. È qui che un gruppo di tifosi del Chelsea è finito nel ... ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.