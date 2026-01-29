Ultras del Napoli assaltano il pub dove ci sono i tifosi del Chelsea | scontri a Chiaia dopo la partita

Gli ultras del Napoli hanno assaltato un pub a Chiaia, dove si trovavano tifosi del Chelsea. La scena si è risolta con scontri tra gruppi di supporter, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno constatato i danni all’ingresso del locale. La situazione resta sotto controllo.

Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno constatato i danni all'ingresso del pub. Tra le due tifoserie ci sono stati scontri anche la sera prima della partita.

