Ultimo Matteo Paolillo smentisce flirt con Jacqueline Luna | Nulla di vero

Matteo Paolillo rompe il silenzio e mette fine alle voci di gossip. L’attore smentisce categoricamente di essere vicino a Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna del cantante Ultimo. Paolillo sottolinea che non c’è niente di vero e chiarisce di non aver mai avuto rapporti con lei.

(Adnkronos) – "Non c'è niente di vero". Matteo Paolillo rompe il silenzio e smentisce categoricamente le voci di gossip che lo volevano vicino a Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo. L'attore ha affidato ai suoi canali social una secca replica per mettere a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, che parlavano di un presunto feeling tra i due, tale da aver provocato una crisi nella coppia. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la star di 'Mare Fuori' ha liquidato i rumors con una risata. "Questi gossip mi fanno proprio ridere", ha scritto Paolillo, aggiungendo un'emoticon sorridente e la frase lapidaria che non lascia spazio a interpretazioni: "Non c'è niente di vero".

