Ultimissime Juve LIVE | possibilità Zirkzee sempre più concreta Si allontana Norton Cuffy

La Juventus si avvicina a un nuovo acquisto: il nome di Zirkzee torna a circolare con insistenza. La trattativa si fa più concreta e il club spera di chiudere presto. Nel frattempo, Norton Cuffy sembra sempre più lontano e potrebbe non arrivare più. La giornata in casa bianconera si concentra su questi due giocatori, con i tifosi che seguono con attenzione ogni aggiornamento.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 gennaio 2026. Norton Cuffy Juve, l’Inter prova il sorpasso immediato: trattativa in corso. Le ultime sul calciomercato. Ore 19.55 – Norton Cuffy Juve, l’Inter prova il sorpasso immediato: trattativa in corso. Le ultime sul calciomercato Zirkzee Juve, l’attaccante può tornare in Serie A: c’è l’apertura al prestito da parte del Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco e la fascia destra, con attenzione a profili come Chiesa, Maldini e Norton Cuffy.

