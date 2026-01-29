Ultima campanella per il Pascoli | Tutti gli alunni tornino tra i banchi

Questa mattina gli studenti della scuola elementare di via Don Minzoni hanno preso l’ultima campanella dell’anno. Le luci si sono riaccese nei corridoi, mentre i ragazzi hanno salutato con entusiasmo e un po’ di nostalgia. È il momento di tornare tra i banchi, ma anche di ricordare le tante esperienze vissute in questi anni. La scuola si prepara a chiudere un capitolo e ad aprirne uno nuovo.

Una festa per il nuovo che arriva ed un ultimo saluto carico di memorie condivise. Le luci si accendono ancora una volta nei corridoi della elementare di via Don Minzoni, per l’ultima campanella. Sabato la storica scuola di Quattro Castella invita generazioni di ex alunni a un evento pensato come un vero e proprio ’ultimo giorno di scuola’, prima di consegnare idealmente il testimone al nuovo polo scolastico che, da settembre 2026, accoglierà gli studenti della primaria e della scuola media ’Balletti’ in via Pascoli. Dal 1961 a oggi, generazioni di bambini hanno vissuto quelle aule, imparando a leggere e a scrivere, stringendo amicizie destinate a durare nel tempo, costruendo i primi tasselli della propria identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultima campanella per il Pascoli: "Tutti gli alunni tornino tra i banchi" Approfondimenti su Pascoli Don Minzoni Fiva: gli ambulanti e i loro banchi tornino in centro Mentre le strade del centro storico sono ancora vuote e le saracinesche dei negozi sono abbassate, gli ambulanti si preparano a riprendere posto. Istituto Comprensivo Fresa Pascoli, D'Acunzi rassicura: "Nessun doppio turno per gli alunni" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pascoli Don Minzoni Argomenti discussi: Ultima campanella per il Pascoli: Tutti gli alunni tornino tra i banchi; La campanella suona ancora: reunion per la 5A del 1973; La Preside: trama, cast e anticipazioni della seconda puntata della fiction Rai con Luisa Ranieri; Torna a far punti il Messina Rugby ma è sconfitta dall’ultima in classifica. Ultima campanella per il Pascoli: Tutti gli alunni tornino tra i banchiLa scuola sarà demolita per far spazio al nuovo polo: festa d’addio per gli studenti degli ultimi 60 anni. msn.com "Un anno fa ho fatto l’ultima chemioterapia. Niente campanella. Nessuna cerimonia. Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me" Bianca Balti ha celebrato su - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.