UeD anticipazioni | proposta di matrimonio in studio Sara Gaudenzi riparte da zero

La registrazione del 28 gennaio 2026 di Uomini e Donne si è conclusa con due momenti sorprendenti. Al Trono Over, una coppia ha lasciato il programma e, subito dopo, è arrivata una proposta di matrimonio in diretta. La scena ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, mentre i protagonisti sono rimasti senza parole.

La registrazione del 28 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata un tripudio di colpi di scena. Al Trono Over ci sono stati due eventi inaspettati, come l’uscita dal programma di una coppia e una proposta di matrimonio. Al Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi ha deciso di ricominciare da zero il suo percorso, mentre per Ciro Solimeno ci sono stati dei momenti molto concitati. Proposta di matrimonio e coppia via nella registrazione del 28 gennaio di Uomini e Donne. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 28 gennaio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che una coppia del Trono Over ha deciso di uscire dal programma insieme, stiamo parlando di Mauro e Tiziana. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Nella registrazione del 19 gennaio 2026 di Uomini e Donne, l'attenzione si è concentrata sul Trono Over, con particolare rilievo per quanto riguarda il Trono Classico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

