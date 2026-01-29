Ue Metsola incontra il Gran Maestro dell’Ordine di Malta

Questa mattina a Roma, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha incontrato il Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Fra’ John Dunlap. L’appuntamento si è svolto al Palazzo Magistrale, dove i due hanno parlato di questioni legate all’Ordine e ai rapporti tra Bruxelles e Malta. La visita ha attirato l’attenzione di alcuni funzionari e rappresentanti delle istituzioni locali.

Roma, 29 gen. (askanews) – Il Gran Maestro, Fra’ John Dunlap, ha ricevuto questa mattina al Palazzo Magistrale a Roma la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La visita di cortesia è stata l’occasione per un aggiornamento sulle attività dell’Ordine di Malta diffuse in oltre 130 Paesi nel mondo. La presidente ha espresso grande apprezzamento per il lavoro umanitario che l’Ordine svolge in situazioni complesse come l’Ucraina e Gaza, stando al comunicato diffuso dall’Ordine di Malta. Durante i colloqui, a cui hanno partecipato anche il Gran Cancelliere Riccardo Paternò di Montecupo, il Ricevitore del Comun Tesoro Fra’ Francis Vassallo e l’Ambasciatore dell’Unione Europea presso l’Ordine di Malta Martin Selmayr, è stata condivisa una comune preoccupazione per gli scenari di crisi internazionali, auspicando il ritorno a situazioni di stabilità e di rispetto del diritto umanitario internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Roma Palazzo “Le agenzie di viaggio Usa sono una minaccia per i parlamentari Ue”: la lettera dell’eurodeputato a Metsola Un eurodeputato ha scritto a Metsola evidenziando come le agenzie di viaggio statunitensi rappresentino una minaccia per il Parlamento europeo, riflettendo le crescenti tensioni tra Europa e Stati Uniti nell'era di Donald Trump. Emanuele Grimaldi nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta Il 13 dicembre, in occasione della Festa della Repubblica di Malta, Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, è stato insignito del titolo di membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta, riconoscimento che sottolinea il suo contributo e il legame con l’isola. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Palazzo Argomenti discussi: La presidente del Parlamento Ue Metsola in udienza da Papa Leone; Parlamento europeo: presidente Metsola domani a Roma. Udienza con Papa Leone e incontri con le autorità italiane; Tajani a Strasburgo: incontri con Metsola e Wadephul su UE, migrazioni e crisi internazionali; Tajani a Strasburgo per incontri con Metsola, Wadephul e Parlamentari italiani. UE, Metsola incontra il Gran Maestro dell’Ordine di MaltaRoma, 29 gen. (askanews) – Il Gran Maestro, Fra’ John Dunlap, ha ricevuto questa ... msn.com Metsola: Grata a Papa Leone per promozione pace in Ue attraverso dialogoUna mattinata significativa in Vaticano durante l'udienza con Sua Santità Papa Leone XIV. Grati per la sua chiarezza di intenti e per le nostre riflessioni condivise sul promuovere la pace attraverso ... ansa.it [S.A.R. IL PRINCIPE GRAN MAESTRO TRA SPAGNA E ANDORRA 21-23 GENNAIO – PARTE 1 SPAGNA] Memoria, spiritualità e impegno sociale a Barcellona e Montserrat Dal 21 al 23 gennaio, S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha compiuto un - facebook.com facebook Il Gran Maestro dell' #OrdinediMalta Fra’ John Dunlap ha ricevuto alla Villa Magistrale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo Ambasciatore della #Lettonia. orderofmalta.int/it/notizie/cre… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.