Kaja Kallas annuncia che l’Unione Europea inserirà la Russia nella lista nera del riciclaggio. Al Consiglio Affari Esteri, l’alto rappresentante ha detto che non crede nella volontà russa di trovare una soluzione negoziata in Ucraina. Mentre ci sono colloqui ad Abu Dhabi, secondo Kallas, i militari russi presenti non hanno mandato per negoziare e non sono davvero interessati alla pace.

Arrivando al Consiglio Affari Esteri, l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha messo in dubbio la reale volontà russa di arrivare a una soluzione negoziata nel conflitto in Ucraina, spiegando che «assistiamo anche ai colloqui ad Abu Dhabi, ma da parte russa sono presenti solo militari che non hanno il mandato di concordare nulla, il che significa che non sono affatto seriamente intenzionati a raggiungere la pace. È esattamente il contrario». Nello stesso contesto, Kallas ha annunciato che Bruxelles intende inserire la Russia «nella lista nera del riciclaggio di denaro, perché sta utilizzando questi mezzi per finanziare la guerra». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ue, Kallas: «Inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio»

Approfondimenti su Kallas Ue

Michele Minnucci, ex scoibentatore dell’Isochimica, è deceduto a Pietrastornina all’età di 65 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kallas Ue

Argomenti discussi: ++ Kallas, 'inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio' ++; Usa ai colloqui Mosca-Kiev con delegazione ridotta. Zelensky: Russia prepara attacco massiccio.

Kallas, 'inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio'Assistiamo anche ai colloqui ad Abu Dhabi, ma da parte russa sono presenti solo militari che non hanno il mandato di concordare nulla, il che significa che non sono affatto seriamente intenzionati a ... ansa.it

Clamoroso in Ue, Kallas boccia l'esercito europeo: Non ci serve, basta la NatoL'Alta rappresentante per la Politica estera parla anche dell'Ucraina: Putin finge di trattare e senza Europa niente accordo ... affaritaliani.it