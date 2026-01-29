Ucraina sotto attacco regione Zaporizhzhia | almeno tre morti

Questa mattina, nella regione di Zaporizhzhia, i raid russi hanno provocato la morte di almeno tre persone. L’attacco ha colpito un’area già sotto pressione, e le autorità ucraine stanno ancora valutando i danni. Nessuna parola sui feriti o sulle eventuali cause dell’attacco, ma la situazione resta tesa.

(Adnkronos) – Raid russi hanno causato la morte di tre persone nella regione di Zaporizhzhia, nella parte centrorientale dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il capo dell'amministrazione militare dell'oblast, Ivan Fedorov, la notte scorsa. "I russi hanno sferrato attacchi con droni contro quartieri residenziali di Vilniansk. Due donne e un uomo sono rimasti uccisi e un'altra.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

