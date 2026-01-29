Uccide la zia a colpi di pistola nel forno a San Casciano | nipote condannato a 14 anni di carcere

Mattia Scutti, 23 anni, ha ricevuto una condanna a 14 anni di carcere per aver ucciso a colpi di pistola la zia Laura Frosecchi nel forno che lei gestiva a Chiesanuova, nel comune di San Casciano. La corte ha deciso la pena, considerando il grave gesto e le circostanze dell’omicidio.

Mattia Scutti, 23 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere (e 8 in una struttura di sicurezza) per l'omicidio della zia Laura Frosecchi, uccisa a colpi di pistola nel forno che la donna gestiva a Chiesanuova, nel comune di San Casciano Val di Pesa.

