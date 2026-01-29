Ubriaco minaccia il personale del pronto soccorso

Un giovane di 22 anni ha causato scompiglio all’ospedale Castelli di Verbania. Arrivato in pronto soccorso accompagnato dai carabinieri, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a minacciare il personale. Era visibilmente ubriaco e ha creato tensione nel presidio sanitario, rendendo necessario l’intervento dei militari.

