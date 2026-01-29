Ubaldo Pantani torna a calcare le scene con lo spettacolo “Inimitabile”. Dopo anni passati davanti alla telecamera, l’attore e imitatore decide di rimettersi in gioco sul palco, portando in scena un monologo che mescola ironia, satira e osservazioni sulla vita di tutti i giorni. Pantani spiega di aver voluto incontrare di nuovo il pubblico dal vivo, e il risultato è uno spettacolo che promette risate e riflessioni. Tra i personaggi citati, anche Filippo Bisciglia e Pier Silvio Berlusconi, entrati nella sua lunga g

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con “Inimitabile”, un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, partirà il 31 gennaio da Genova e toccherà successivamente le città di Bagnolo In Piano (21 febbraio), Bologna(05 marzo), Brescia (13 marzo), Mestre (14 marzo), Lucca (20 marzo), Cascina (21 marzo), Camogli (10 aprile), Colle Val D’Elsa (18 aprile), Milano (11 maggio) e Torino (13 maggio). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ubaldo Pantani torna a teatro con Inimitabile: “Volevo incontrare davvero il mio pubblico. Ecco come sono nati Filippo Bisciglia e Pier Silvio Berlusconi” – Intervista Video

Approfondimenti su Pantani Teatro

Ubaldo Pantani riflette sul suo percorso di imitazioni, tra commenti positivi e reazioni meno favorevoli.

Ubaldo Pantani torna a teatro con il suo nuovo spettacolo, “Inimitabile”, al Teatro Stradanuova.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pantani Teatro

Argomenti discussi: Ubaldo Pantani al Teatro Stradanuova con il nuovo spettacolo Inimitabile; Ubaldo Pantani torna a teatro e mette in scena se stesso, i suoi personaggi e una verità che passa anche da Lapo Elkann; Ubaldo Pantani è Inimitabile fra satira e trasformismo a Genova; Ubaldo Pantani a Torino nel 2026: al Teatro Gioiello arriva lo show Inimitabile.

Ubaldo Pantani torna a teatro e mette in scena se stesso, i suoi personaggi e una verità che passa anche da Lapo ElkannIn Inimitabile il trasformista toscano racconta il peso delle imitazioni, il rapporto col pubblico e il ruolo del comico oggi, tra satira, coscienza e maschere che non devono diventare scudi ... giornalelavoce.it

Weekend del 31 gennaio e 1 febbraio 2026 a Genova, cosa fare? Fiera di Sant'Agata, musei gratis, Ubaldo Pantani a teatro e sagra della mimosa1 Il quartiere di San Fruttuoso si anima con la storica Fiera di Sant'Agata. Domenica 1 febbraio, oltre 500 banchi invadono le strade principali offrendo merce di ogni tipo, dal cibo all'artigianato, ... mentelocale.it

Ubaldo Pantani: «I personaggi Fanno parte di me. Siamo come una squadra di calcio» - facebook.com facebook

Ubaldo Pantani: «Berlusconi jr poco divertito per la mia imitazione Pensavo fosse una battuta. Tonio Cartonio si arrabbiò, poi facemmo pace» x.com