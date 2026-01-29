Ubaldi | Scuole idee chiarissime

Il sindaco Endrio Ubaldi torna a difendere la posizione del Comune sulle scuole. Dopo le polemiche sull’acquisto dell’ex Itc e sulla rinuncia ai 3 milioni di euro di finanziamenti, Ubaldi dice di aver già spiegato tutto più volte. Aggiunge che le sue idee sono chiare e non cambieranno, anche se la minoranza continua a criticare. La questione resta aperta e nel mirino ci sono ancora molte discussioni.

"Ormai la nostra posizione sulla questione scuole l'ho ripetuta in ogni sede ma evidentemente repetita non iuvant alla minoranza" commenta il sindaco Endrio Ubaldi dopo l'ennesima sortita di Avanti Montegranaro sull'acquisto dell'ex Itc per farne la sede delle scuole medie e sulla rinuncia al finanziamento di 3 milioni di euro per costruirne un edificio ex novo. "Intanto, non siamo l'unico Comune che ha rinunciato a finanziamenti. Di recente anche Sant'Elpidio a Mare ha rimandato indietro un finanziamento a fondo perduto". Le ragioni della scelta di rifiutare i 3 milioni di euro sono note e "noi siamo convintissimi dell'operazione di acquisto che andiamo a fare.

