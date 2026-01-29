Julia Garner si unisce a Charlize Theron nel nuovo film

Julia Garner affiancherà Charlize Theron in Tyrant, il film Amazon MGM Studios diretto da David Weil. Le riprese partiranno più tardi quest’anno. La notizia è stata confermata da Deadline. La Garner viene da un 2025 straordinario: oltre al progetto Tyrant ora confermato, ha recitato in I Fantastici 4: Gli inizi (Marvel) e negli horror Weapons e Wolfman. David Weil dirige da una sua sceneggiatura. The Picture Company (Alex Heineman e Andrew Rona) produce insieme a Charlize Theron tramite Secret Menu (con Beth Kono e A.J. Dix) e a Weil con Natalie Laine Williams. Amazon e Picture Company hanno vinto la spec script ad agosto dopo un’asta, con il progetto accelerato dopo l’ingresso di Theron alla fine dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Tyrant | Julia Garner con Charlize Theron nel film Amazon-MGM

