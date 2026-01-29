Tyrant | Julia Garner con Charlize Theron nel film Amazon-MGM
Julia Garner si unisce a Charlize Theron nel nuovo film
Julia Garner affiancherà Charlize Theron in Tyrant, il film Amazon MGM Studios diretto da David Weil. Le riprese partiranno più tardi quest’anno. La notizia è stata confermata da Deadline. La Garner viene da un 2025 straordinario: oltre al progetto Tyrant ora confermato, ha recitato in I Fantastici 4: Gli inizi (Marvel) e negli horror Weapons e Wolfman. David Weil dirige da una sua sceneggiatura. The Picture Company (Alex Heineman e Andrew Rona) produce insieme a Charlize Theron tramite Secret Menu (con Beth Kono e A.J. Dix) e a Weil con Natalie Laine Williams. Amazon e Picture Company hanno vinto la spec script ad agosto dopo un’asta, con il progetto accelerato dopo l’ingresso di Theron alla fine dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondimenti su Julia Garner
Charlize Theron nel nuovo film action ‘Apex’
Charlize Theron torna sul grande schermo con il nuovo film d’azione ‘Apex’.
Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action Apex
Ultime notizie su Julia Garner
Julia Garner Joins Charlize Theron In Thriller ‘Tyrant' From Director David Weil And Amazon MGM StudiosEXCLUSIVE: Julia Garner is set to co-star opposite Charlize Theron in the Amazon MGM Studios pic Tyrant from writer-director David Weil. Weil is directing from a script he wrote and the pic is set to ... msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.