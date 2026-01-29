Questa mattina a Nyon si tiene il sorteggio dei playoff di Champions League. Le tre squadre italiane, Inter, Juventus e Atalanta, conosceranno i loro avversari nelle prossime ore. Gli incontri si svolgeranno in forma diurna e saranno trasmessi in diretta su vari canali, permettendo ai tifosi di seguire ogni fase della selezione. La composizione degli accoppiamenti deciderà chi entrerà nella fase a gironi, e le squadre italiane sono pronte a scendere in campo.

E adesso che succede? Dopo la bagarre dell'ultima giornata, le rimonte, sorpassi e controsorpassi, la "Phase League" della Champions si è conclusa e ha dato i suoi verdetti. C'è chi osserverà il sorteggio comodamente dal divano, ma soprattutto chi non aspetterà altro che capire il proprio destino. Tra queste rientrano tre delle quattro italiane originariamente qualificate: Inter, Juventus, Atalanta. Mentre da oggi il Napoli potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato (e sulla Coppa Italia). Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio di Champions League. La "data X", per tutte le squadre classificate dalla posizione numero 9 alla 24, è cerchiata per venerdì 30 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando si svolge, come funziona e dove vederlo

Approfondimenti su Champions Playoff

Questa mattina a Nyon si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Champions Playoff

Argomenti discussi: Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando si svolge, come funziona e dove vederlo; Sorteggio della fase a leghe di della UEFA Nations League 2026/27: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia; Separazione delle carriere e sorteggio al Csm, necessario votare sì.

Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando è, come funziona e dove vederloA Nyon, l'urna sceglierà le avversarie per Inter, Juventus e Atalanta. Ecco dove si potranno seguire gli accoppiamenti ... msn.com

Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamentoIl sorteggio dei playoff di Champions League è in programma venerdì 30 gennaio presso la 'Casa del Calcio Europeo' di Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12. La cerimonia sarà visibile in diretta t ... corrieredellosport.it

«Separazione delle carriere e sorteggio al Csm, necessario votare “sì”» Leggi tutto: - facebook.com facebook