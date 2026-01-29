Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions | quando è come funziona e dove vederlo

Questa mattina a Nyon si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League. Le squadre italiane come Inter, Juventus e Atalanta scopriranno le loro avversarie per la fase successiva. L’evento sarà trasmesso in diretta e gli incontri si decideranno attraverso l’urna. I tifosi italiani seguiranno con attenzione gli accoppiamenti e le possibili sfide che potrebbero arrivare.

E adesso che succede? Dopo la bagarre dell'ultima giornata, le rimonte, sorpassi e controsorpassi, la "Phase League" della Champions si è conclusa e ha dato i suoi verdetti. C'è chi osserverà il sorteggio comodamente dal divano, ma soprattutto chi non aspetterà altro che capire il proprio destino. Tra queste rientrano tre delle quattro italiane originariamente qualificate: Inter, Juventus, Atalanta. Mentre da oggi il Napoli potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato (e sulla Coppa Italia). Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio di Champions League. La "data X", per tutte le squadre classificate dalla posizione numero 9 alla 24, è cerchiata per venerdì 30 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sorteggio della fase a leghe di della UEFA Nations League 2026/27: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?

