Il ciclone Harry ha colpito duramente la Sicilia orientale, la Calabria ionica e la Sardegna. Le conseguenze si fanno sentire: molte zone sono rimaste senza energia e i danni sono evidenti. Si scopre ora che una serie di errori ha peggiorato la situazione, anche a causa dei fondi del PNRR sottratti al Sud. La gestione degli aiuti sembra aver lasciato a desiderare, e le responsabilità si fanno sempre più chiare. La popolazione chiede risposte e interventi concreti subito.

Il ciclone Harry che ha devastato, in particolare, la Sicilia orientale, la Calabria ionica centro meridionale e la Sardegna impone delle riflessioni. La prima riguarda la innegabile potenza inusuale della tempesta che dimostra ancora una volta, per chi si ostina ancora a negarla, la drammatica attualità dei cambiamenti climatici. I danni del ciclone sono stati tremendi: porti distrutti, infrastrutture ferroviarie pesantemente danneggiate, strade devastate, spiagge cancellate, case e lidi distrutti, centinaia di imbarcazioni e autovetture colpite, servizi resi inagibili. I negazionisti dei cambiamenti climatici e coloro i quali si oppongono sistematicamente alle adozioni serie e concrete di misure tese ad affrontare le cause di questa tragedia ambientale sono da ritenere corresponsabili di questi eventi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutti gli errori dietro ai danni del ciclone Harry, a partire dai fondi Pnrr sottratti al Sud

Approfondimenti su Ciclone Harry

Fiorello ha annunciato fondi limitati per il Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry.

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Blog | Tutti gli errori dietro ai danni del ciclone Harry, a partire dai fondi Pnrr sottratti al Sud; Il metodo Trump: violenza e terrore dentro e fuori l’America; Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo e l'affare da un miliardo: brochure finanziarie, soci cinesi e scatole societarie, cosa c'è dietro; Errore di fatto: i limiti del ricorso straordinario.

Questi sono gli errori che fanno tutti con i coltelli (e finiscono per tagliarsi)Ogni anno migliaia di persone finiscono al pronto soccorso per ferite da coltello domestico. La maggior parte di questi incidenti si potrebbe evitare. Il problema? Abitudini sbagliate che ci portiamo ... greenme.it

Tutti gli uomini commettono errori, ma un uomo saggio si arrende quando capisce di avere sbagliato e ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. [Sofocle] - facebook.com facebook

Oggi @NikitaPerotti mi chiamerà per dirmi tutti gli errori commessi lo so già!!! x.com