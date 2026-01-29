Turismo in crescita Cna promuove la città | Dati fondamentali per programmare il futuro
Il turismo a Ferrara cresce e la Cna presenta i dati aggiornati nel nuovo report. I numeri mostrano un trend positivo, che permette alla città di pianificare meglio il futuro. I responsabili di Cna sottolineano quanto sia importante disporre di dati affidabili e verificati per capire l’andamento del settore e prendere decisioni più mirate. La città sembra andare nella direzione giusta, con un flusso di visitatori in aumento e nuove opportunità per il turismo locale.
Turismo in crescita. Cna presenta i dati contenuti nel nuovo report sul turismo. “Poter disporre di una ricca dashboard di dati affidabili e verificati sull’andamento del turismo a Ferrara è molto importante - spiegano i referenti di Cna -, e ci permetterà anche in futuro di programmare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
