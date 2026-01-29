Turismo in crescita Cna promuove la città | Dati fondamentali per programmare il futuro

Da ferraratoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo a Ferrara cresce e la Cna presenta i dati aggiornati nel nuovo report. I numeri mostrano un trend positivo, che permette alla città di pianificare meglio il futuro. I responsabili di Cna sottolineano quanto sia importante disporre di dati affidabili e verificati per capire l’andamento del settore e prendere decisioni più mirate. La città sembra andare nella direzione giusta, con un flusso di visitatori in aumento e nuove opportunità per il turismo locale.

Turismo in crescita. Cna presenta i dati contenuti nel nuovo report sul turismo. “Poter disporre di una ricca dashboard di dati affidabili e verificati sull’andamento del turismo a Ferrara è molto importante - spiegano i referenti di Cna -, e ci permetterà anche in futuro di programmare.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ferrara Turismo

Terni, Alessandra Salinetti: “La città attira sempre più visitatori. Il turismo è in crescita” I DATI

Terni sta vivendo un crescente interesse da parte dei visitatori, come confermato dai dati della Regione e dell’ufficio tributi del Comune.

Il turismo ’letto’ dagli esperti. Come gestire bene il presente per programmare meglio il futuro

Pitigliano si ferma per riflettere sul turismo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ferrara Turismo

Argomenti discussi: Turismo in crescita : Ma adesso è necessario formare i nuovi addetti; Santini: La crescita economica passa da un Aeroporto competitivo; Export, turismo e imprese: i voli strategici per le Marche; Turismo, il Piceno c’è: ultime annate positive in vista del 2026. CNA: Investire sulla formazione per migliorare la competitività delle Pmi.

turismo in crescita cnaTurismo in crescita: Ma adesso è necessario formare i nuovi addettiCna: Presenze in aumento, ma le imprese faticano a trovare personale qualificato. Serve un salto nella formazione per sostenere la competitività del Piceno. msn.com

turismo in crescita cnaBenessere che muove l’economia: il turismo termale in crescita recordIl turismo termale si conferma tra i comparti più dinamici dell’industria turistica italiana, registrando una crescita a doppia cifra ... guidaviaggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.