Turismo Gnassi Pd | Accanimento di Salvini e del Governo Comuni abbandonati e lasciati soli

Il sindaco di Rimini, Gnassi, attacca duramente il governo e Salvini. Dice che il ministro si concentra su questioni che non gli competono, invece di rispettare le scadenze per il decreto-legge 131. Gnassi chiede che il ministro chiarisca quando intende rispettare la legge, mentre i Comuni si trovano spesso lasciati soli a gestire le conseguenze di decisioni nazionali. La polemica si fa sempre più accesa, con il settore del turismo che chiede interventi concreti e tempestivi.

"Invece che intervenire quotidianamente su tutto ciò che non è di sua competenza, il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini dica una volta per tutte quando intenda adempiere al decreto-legge 131 del 16 settembre 2024, che imponeva al Governo di emanare entro marzo 2025 il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Salvini Governo

La polemica sui concorsi per le guide turistiche si riaccende.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salvini Governo

TURISMO, GNASSI (PD): FALLIMENTO TOTALE CONCORSO GUIDERoma, 28 gen - I numeri del primo esame nazionale per le guide turistiche non sono una selezione di qualità, ma la certificazione del fallimento politico e amministrativo della Ministra Santanchè. Co ... 9colonne.it

Gnassi (Pd): Santanchè dove sei?. L'ira di Meloni. La disfida dell'arenileL’ombrellone è scappato di mano. Continua la disfida del bagnasciuga. Il governo Meloni supera in durata quello di Renzi e la premier attacca l’opposizione, che farebbe vergognosa disinformazione sul ... ilfoglio.it

Balneari e coste italiane, Andrea Gnassi (Pd): “Da Salvini e dal governo ormai è accanimento. Comuni e turismo balneare abbandonati e lasciati soli sui bandi” - facebook.com facebook