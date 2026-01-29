Tumore al pancreas totalmente eliminato per la prima volta in test di laboratorio | come hanno fatto
Un team di scienziati spagnoli del CNIO di Madrid è riuscito a eliminare completamente un tumore al pancreas in laboratorio. È un passo avanti importante, mai successo prima. La ricerca ha dimostrato che, in condizioni controllate, il cancro può essere messo completamente fuori gioco. Ora si dovranno fare altri studi, ma il risultato apre nuove speranze per i malati di questa malattia difficile da curare.
Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati spagnoli del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) di Madrid ha ottenuto uno storico risultato scientifico: la completa remissione dal cancro al pancreas. È la prima volta nella storia della medicina che la letale malattia viene totalmente eliminata. Il risultato è stato ottenuto su modelli murini (topi), ma ci sono concrete speranze anche per i test clinici sulle persone. Ecco come è stato raggiunto questo traguardo.🔗 Leggi su Fanpage.it
