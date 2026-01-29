Tumore al pancreas totalmente eliminato per la prima volta in test di laboratorio | come hanno fatto

Un team di scienziati spagnoli del CNIO di Madrid è riuscito a eliminare completamente un tumore al pancreas in laboratorio. È un passo avanti importante, mai successo prima. La ricerca ha dimostrato che, in condizioni controllate, il cancro può essere messo completamente fuori gioco. Ora si dovranno fare altri studi, ma il risultato apre nuove speranze per i malati di questa malattia difficile da curare.

