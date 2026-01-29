Donald Trump ha annunciato di aver parlato con Vladimir Putin e di aver ottenuto il suo assenso per una tregua in Ucraina. L’indiscrezione arriva in un momento di forte tensione in patria, tra le polemiche su ICE e la crisi in Minnesota. Il presidente americano sembra aver deciso di puntare sulla diplomazia, anche se molti osservatori restano scettici sulla reale portata di questa manovra.

In un frangente agitato sul fronte interno, con le polemiche su ICE e la situazione in Minnesota, il presidente americano Donald Trump rilancia i temi della politica estera. «A causa del freddo estremo, ho chiesto personalmente al Presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e le altre città per una settimana durante questo periodo e lui ha accettato di farlo. E devo dire che è stato molto bello», ha dichiarato Trump, parlando alla riunione del suo Governo. «Molti hanno detto: "Non sprechi la telefonata. Non lo otterrà". E lui l'ha fatto, e siamo molto contenti che l'abbiano fatto, perché oltre a tutto il resto, non è quello di cui hanno bisogno, missili che colpiscono le loro città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump strappa una tregua in Ucraina: "Ho chiamato Putin e ha detto sì"

Trump-Putin, nessun accordo per un cessate il fuoco in Ucraina ma fatti grandi progressi in Alaska

