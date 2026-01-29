Trump sposta la portaerei Lincoln nel Golfo persico e avverte Teheran | Venite al tavolo e negoziate

Donald Trump ha spostato la portaerei Lincoln nel Golfo Persico e ha lanciato un messaggio diretto a Teheran: “Venite al tavolo e negoziate”. Il presidente americano ha voluto mostrare fermezza, ma anche offrire un’opportunità di dialogo. La mossa ha suscitato reazioni di incertezza nella regione, mentre Washington cerca di mantenere alta la pressione sulla questione nucleare iraniana.

" L'Armada sta arrivando. Venite al tavolo e negoziate", questo, in sintesi, il messaggio di Donald Trump al caro Iran. Non un'esortazione, ma un ultimatum scandito al ritmo della potenza navale. Sullo sfondo, la promessa del presidente Usa a un popolo che da 47 anni sono ostaggio di un regime capace di reprimere senza esitazione per restare al potere. Trump e la "Big beautiful Armada". La minaccia americana è diretta. La flotta è già al largo dell'Iran, schierata non come simbolo ma come strumento. La portaerei Abraham Lincoln è entrata nell'area operativa del Centcom, accompagnata da cacciatorpediniere, sottomarini, navi lanciamissili, aerei pronti a colpire.

