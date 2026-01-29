Trump si difende dopo il video virale | Non dormo durante le riunioni di governo erano solo noiose

Donald Trump si difende dopo che un video di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca è diventato virale. L’ex presidente afferma che non dorme durante le riunioni di governo, come si vede nel filmato, e spiega che erano semplicemente riunioni noiose. Trump ha commentato anche che il video è stato preso fuori contesto e che non rappresenta il suo comportamento reale. La scena ha fatto discutere sui social e riaperto il dibattito sulla sua presenza in politica.

Donald Trump finisce di nuovo al centro dell’attenzione dopo un video diventato virale, girato durante una recente riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Le immagini mostrano il presidente con gli occhi chiusi, alimentando sui social e sui media le voci di un possibile colpo di sonno. Accuse respinte con decisione dallo stesso Trump. “Non dormo durante le riunioni di governo. Ho chiuso gli occhi perché era tutto abbastanza noioso”, ha dichiarato il presidente davanti ai giornalisti, cercando di smorzare le polemiche. TRUMP TRIES TO EXPLAIN BEING CAUGHT FALLING ASLEEP “I didn’t sleep. I just closed them because I wanted to get the hell out of here. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump si difende dopo il video virale: “Non dormo durante le riunioni di governo, erano solo noiose” Approfondimenti su Trump Gabinetto Trump: “Non dormo durante riunioni governo, ma sono noiose” Durante una riunione del suo gabinetto alla Casa Bianca, Donald Trump ha ammesso di chiudere gli occhi perché trova le discussioni noiose. Anche Trump è "sleepy", virale il video del pisolino nello Studio Ovale durante una conferenza stampa Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump sul Venezuela: Resteremo e governeremo fino a una transizione corretta e giusta Ultime notizie su Trump Gabinetto Argomenti discussi: Minneapolis. Trump difende l’ICE, ma cresce il malcontento anche tra i deputati repubblicani; Trump salva Noem. Ma l’inchiesta complica la posizione del Governo: Hanno sparato in due; Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis; Contenuti anti-Trump censurati su TikTok. L’app si difende: Colpa di un blackout. Trump si difende dopo il video virale: Non dormo durante le riunioni di governo, erano solo noioseDonald Trump finisce di nuovo al centro dell’attenzione dopo un video diventato virale, girato durante una recente riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Le ... thesocialpost.it Rutte avverte l’Europa e difende Trump sull’Artico: C’è un problema di sicurezza realeIl segretario generale della Nato Mark Rutte avverte l’Europa: l’era della difesa garantita dagli Usa è finita. Artico, Trump e il richiamo a Churchill ... adnkronos.com «Dio lo sta proteggendo». Nicki Minaj difende Trump e ottiene (forse) lo status di residente permanente grazie alla Trump Gold Card. Costa un milione di dollari, per lei è gratuita. Il dito medio ai critici x.com “L’Europa da sola non ce la fa.” Rutte spiazza tutti e difende anche Trump. Il segretario generale della NATO gela il Parlamento UE: senza gli Stati Uniti la difesa europea è solo un sogno https://infodifesa.it/europa-senza-usa-solo-unillusione-il-seg - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.