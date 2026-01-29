Trump | Riapriremo il traffico aereo commerciale verso il Venezuela

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riapriranno lo spazio aereo del Venezuela al traffico commerciale. La decisione arriva dopo mesi di chiusura e potrebbe riaccendere i voli tra i due paesi. Non si conoscono ancora le tempistiche precise, ma l’intenzione è di ripristinare i collegamenti aerei.

Gli Stati Uniti riapriranno lo spazio aereo del Venezuela al traffico aereo commerciale. Lo ha annunciato Donald Trump. "Ho appena parlato con la presidente del Venezuela e l'ho informata che stiamo per riaprire tutto lo spazio aereo commerciale sul Venezuela", ha detto il presidente americano parlando in una riunione di gabinetto alla Casa Bianca.

