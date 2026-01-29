Donald Trump ha annunciato che Vladimir Putin ha acconsentito a sospendere temporaneamente le operazioni militari contro Kiev. L’ex presidente americano ha spiegato che, a causa del freddo intenso, ha chiesto a Putin di non lanciare raid sulla capitale ucraina e altre città per una settimana. Putin avrebbe accettato questa proposta, stando a quanto riferito da Trump.

Trump:"Putin accetta stop raid su Kiev"

Trump annuncia tregua di una settimana in Ucraina: Ho chiesto a Putin di non attaccare per il freddo record. Ha dato l’okIl presidente USA ha chiesto a Putin di sospendere i bombardamenti su Kiev a causa del freddo record. Witkoff: Colloqui positivi ... ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, Trump: «Putin ha accettato di non attaccare per una settimana»Stop agli attacchi in Ucraina. Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui avrebbe accettato. ilmessaggero.it

Una foto di Donald Trump con Vladimir Putin, scattata durante il loro vertice ad Anchorage, in Alaska, è stata esposta alla Casa Bianca, nella Palm Room rinnovata di recente. L'immagine è stata segnalata da alcuni giornalisti, ma non è l'unica del presidente a - facebook.com facebook

Media: “Una foto di Trump e Putin appesa alla Casa Bianca” x.com