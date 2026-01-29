Trump ha annunciato di voler acquistare la Groenlandia, una mossa che ha sorpreso molti. Macron ha risposto con una difesa tiepida, mentre Merz ha fatto marcia indietro sulle sue posizioni. Intanto, Putin osserva senza fretta la crisi che coinvolge l’Occidente, apparentemente tranquillo di fronte alle tensioni in aumento.

Nato a Torino il 9 ottobre 1977. Giornalista dal 1998. E’ direttore responsabile della rivista online di geopolitica Strumentipolitici.it. Lavora presso il Consiglio regionale del Piemonte. Ha iniziato la sua attività professionale come collaboratore presso il settimanale locale il Canavese. E’ stato direttore responsabile della rivista “Casa e Dintorni”, responsabile degli Uffici Stampa della Federazione Medici Pediatri del Piemonte, dell’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. Ha lavorato come corrispondente e opinionista per La Voce della Russia, Sputnik Italia e Inforos. 🔗 Leggi su Follow.it

Una missione in Groenlandia si conclude rapidamente, con la Germania che ritira i suoi 15 soldati appena arrivati.

La crescente attenzione verso l’Artico riflette l’importanza strategica di questa regione, con leader come Starmer, Macron e Merz che sottolineano la necessità di rafforzare la presenza NATO.

Argomenti discussi: Trump frena sulla Groenlandia ma punta Cuba e altre notizie interessanti; Trump a Davos: voglio comprare la Groenlandia senza usare la forza. E Wall Street tira un sospiro di sollievo; Groenlandia, Trump: Dobbiamo averla, non ci sarà troppa resistenza; Le notizie di martedì 20 gennaio su cosa succede in Groenlandia.

Groenlandia, la minaccia di Trump scuote la NATO: cosa succede se gli alleati si attaccanoIl Trattato non prevede conflitti interni, ma le mire sulla Groenlandia hanno mostrato le fragilità dell’Alleanza Atlantica e il rischio di una crisi. it.blastingnews.com

Trump punta alla Groenlandia: Ne abbiamo assolutamente bisogno. Circondata da navi russe e cinesiTrump ribadisce di volere la Groenlandia per gli Stati Uniti. La replica della premier danese: Ora basta minacce. Ecco cosa sta succedendo. gazzetta.it

