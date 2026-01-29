Trump minaccia l' Iran | Massiccia ' armada' contro di voi La replica | Reagiremo come non mai Merz | Il regime ha i giorni contati

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di inviare una grande armata contro l’Iran. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: “Reagiremo come non mai”. Nel frattempo, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha detto che sono pronti a negoziare, ma solo se i colloqui saranno autentici. Trump sembra invece voler imporre la sua volontà, mentre il leader azzurro Merz avverte che il regime iraniano ha i giorni contati.

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf: «Pronti a negoziare, se i colloqui saranno "autentici", ma Trump vuole solo imporre la sua volontà».

