Donald Trump avverte l’Iran: “Il tempo sta per scadere, o negoziate o attaccherò”. La minaccia arriva mentre gli Stati Uniti sembrano prepararsi a prendere decisioni drastiche per difendere i loro interessi nel Golfo. Fonti vicine alla Casa Bianca parlano di misure di rafforzamento militare e di una forte pressione diplomatica, nel tentativo di spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. La situazione resta tesa, e ora tutti gli occhi sono puntati su cosa succederà nei prossimi giorni.

Si presume, quindi, che gli Usa stiano prendendo misure per difendersi e proteggere i loro alleati del Golfo da eventuali attacchi di ritorsione, nel caso in cui Trump ordinasse un attacco Donald Trump è stanco di attendere e vuole risposte certe sul programma nucleare dell’Iran. A neanche un anno dalla guerra dei 12 giorni, in cui gli Usa hanno sostenuto le truppe israeliane negli attacchi contro i siti di approvvigionamento dell’uranio in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha inviato a Teheran l’ennesimo monito. “Il tempo sta per scadere e il prossimo attacco sarà molto peggio di quello di giugno“, ha dichiarato, rilanciando su Truth la sua minaccia a Teheran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump mette l’Iran sotto scacco: “Il tempo sta per scadere, o negoziate o attaccherò”

Donald Trump avverte l'Iran che il tempo sta per scadere.

L'ultimatum di Donald Trump all'Iran fa salire la tensione.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

