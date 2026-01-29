Trump esulta per il dollaro in discesa Germania terrorizzata Bce in panne

La giornata si apre con l’entusiasmo di Donald Trump, che esulta per il calo del dollaro. Intanto in Germania cresce la paura, mentre la Banca centrale europea fatica a trovare una strategia efficace. La finanza internazionale mantiene il dollaro sopra le aspettative, complicando le esportazioni per le aziende tedesche.

La Banca centrale austriaca invoca interventi di Francoforte per mitigare l’impatto sulle esportazioni, ma la moneta Usa è tenuta sopravvalutata dalla finanza. Powell sfida Donald: la Fed lascia i tassi invariati. Panico nelle cancellerie del Nord Europa, dopo che martedì l’euro ha raggiunto un massimo sul dollaro a oltre 1,2, un valore che non si vedeva dal giugno 2021. Il dollaro è sceso rispetto a tutte le principali valute e martedì il Dollar index, cioè il rapporto tra il dollaro americano e un paniere di valute, è calato a 96, ai minimi dal febbraio 2022. L’oro è volato verso un nuovo record, oltre 5. 🔗 Leggi su Laverita.info

