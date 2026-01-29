Trump all’Iran | Arriva l’armada Teheran | Reagiremo come non mai
Questa mattina, Donald Trump ha lanciato un messaggio diretto all’Iran, annunciando l’arrivo di un’armada militare. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: il governo iraniano ha promesso di reagire “come non mai”. Nel frattempo, Friedrich Merz ha parlato di un possibile crollo del regime iraniano, ma l’Unione Europea ha evitato di etichettare i pasdaran come terroristi. La tensione tra Stati Uniti e Iran si alza ancora di più.
Friedrich Merz evoca la fine del regime. L’Ue però glissa sull’idea di definire terroristi i pasdaran. A Bruxelles l’Unione europea continua a muoversi con passo esitante di fronte a una scelta che da mesi divide i 27: inserire o meno i pasdaran, le Guardie della Rivoluzione iraniane, nella lista delle organizzazioni terroristiche. Una proposta rilanciata con forza dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e che oggi, dopo molte resistenze, registra aperture significative da parte di Francia e Spagna, ma resta ostaggio dei veti incrociati e della tradizionale prudenza europea. 🔗 Leggi su Laverita.info
Trump minaccia l'Iran: "Massiccia 'armada' contro di voi". La replica: "Reagiremo come non mai". Merz: "Il regime ha i giorni contati"
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che un’imponente armada si sta dirigendo verso l’Iran.
Trump Kerahkan Kapal Induk Militer ke Iran, Antisipasi Ketegangan dengan Teheran Meningkat
Argomenti discussi: Trump avverte l'Iran, 'il tempo stringe, in arrivo un'Armata'; L’armata Usa attorno all’Iran, Trump chiede di studiare mosse decisive; La minaccia di Trump all'Iran: La flotta è pronta a intervenire; Iran, Trump manda la flotta: Vedremo cosa succederà.
Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco ampliate . Ecco cosa può succedereIl presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran dopo che le discussioni preliminari tra Washington ... msn.com
Iran, 3 condizioni Trump per evitare l’attacco/ Stop Hamas, nucleare, missili. Russia: USA siano moderatiAttacco Usa all'Iran, ultimatum Trump in 3 punti: cosa si muove in Medio Oriente, con la Russia che chiede moderazione. Ue contro i Pasdaran ... ilsussidiario.net
Trump ha alzato nuovamente i toni contro l’Iran ieri, suggerendo che se il Paese non accetta una serie di richieste del governo americano potrebbe essere attaccato «con velocità e violenza». «Una massiccia Armata si sta dirigendo verso l’Iran», ha avvertito il - facebook.com facebook
#TG2000 - #Trump minaccia l’ #Iran: una potente armata si sta avvicinando #29gennaio #MedioOriente #Khamenei #IranProtests #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com
