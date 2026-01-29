Trump all’Iran | Arriva l’armada Teheran | Reagiremo come non mai

Questa mattina, Donald Trump ha lanciato un messaggio diretto all’Iran, annunciando l’arrivo di un’armada militare. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: il governo iraniano ha promesso di reagire “come non mai”. Nel frattempo, Friedrich Merz ha parlato di un possibile crollo del regime iraniano, ma l’Unione Europea ha evitato di etichettare i pasdaran come terroristi. La tensione tra Stati Uniti e Iran si alza ancora di più.

Friedrich Merz evoca la fine del regime. L’Ue però glissa sull’idea di definire terroristi i pasdaran. A Bruxelles l’Unione europea continua a muoversi con passo esitante di fronte a una scelta che da mesi divide i 27: inserire o meno i pasdaran, le Guardie della Rivoluzione iraniane, nella lista delle organizzazioni terroristiche. Una proposta rilanciata con forza dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e che oggi, dopo molte resistenze, registra aperture significative da parte di Francia e Spagna, ma resta ostaggio dei veti incrociati e della tradizionale prudenza europea. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump all’Iran: «Arriva l’armada». Teheran: «Reagiremo come non mai» Approfondimenti su Trump Iran Trump minaccia l'Iran: "Massiccia 'armada' contro di voi". La replica: "Reagiremo come non mai". Merz: "Il regime ha i giorni contati" Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che un’imponente armada si sta dirigendo verso l’Iran. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Trump Kerahkan Kapal Induk Militer ke Iran, Antisipasi Ketegangan dengan Teheran Meningkat Ultime notizie su Trump Iran Argomenti discussi: Trump avverte l'Iran, 'il tempo stringe, in arrivo un'Armata'; L’armata Usa attorno all’Iran, Trump chiede di studiare mosse decisive; La minaccia di Trump all'Iran: La flotta è pronta a intervenire; Iran, Trump manda la flotta: Vedremo cosa succederà. Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco ampliate . Ecco cosa può succedereIl presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran dopo che le discussioni preliminari tra Washington ... msn.com Iran, 3 condizioni Trump per evitare l’attacco/ Stop Hamas, nucleare, missili. Russia: USA siano moderatiAttacco Usa all'Iran, ultimatum Trump in 3 punti: cosa si muove in Medio Oriente, con la Russia che chiede moderazione. Ue contro i Pasdaran ... ilsussidiario.net Trump ha alzato nuovamente i toni contro l’Iran ieri, suggerendo che se il Paese non accetta una serie di richieste del governo americano potrebbe essere attaccato «con velocità e violenza». «Una massiccia Armata si sta dirigendo verso l’Iran», ha avvertito il - facebook.com facebook #TG2000 - #Trump minaccia l’ #Iran: una potente armata si sta avvicinando #29gennaio #MedioOriente #Khamenei #IranProtests #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.