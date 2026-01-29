Truffe digitali Tutelare i consumatori

Sempre più persone fanno acquisti online, approfittando della comodità e della rapidità del web. Ma dietro questa praticità si nascondono rischi concreti: le truffe digitali sono in aumento e colpiscono spesso consumatori impreparati. È importante stare attenti e conoscere i pericoli per non finire nelle trappole dei truffatori.

Razzante* Acquistare su internet è un gesto quotidiano. Tuttavia, accanto alla comodità e alla rapidità delle transazioni online, cresce anche il rischio di incorrere in truffe digitali. Secondo le stime della Polizia Postale, nel 2025 in Italia sono stati registrati oltre 9.000 attacchi informatici, con 27.085 casi trattati e 4.489 persone indagate. Tra le truffe più diffuse ci sono siti fraudolenti che vendono prodotti inesistenti, email che imitano marchi noti, messaggi che invitano a cliccare su link apparentemente innocui e raggiri condivisi sui social. Tutto ciò contribuisce ad aumentare i rischi per i consumatori, soprattutto per chi acquista senza le dovute cautele o possiede una limitata dimestichezza con gli strumenti digitali.

