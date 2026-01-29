Trubin in mischia manda il Benfica di Mou ai playoff allo scadere | delirio a Lisbona!

Al Da Luz di Lisbona il Benfica di José Mourinho ha battuto il Real Madrid 4-2, regalando una vittoria che rimarrà nella storia della Champions League. La partita si è conclusa nei minuti finali, quando Trubin, in mischia, ha segnato il gol decisivo che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Benfica. Il risultato permette ai portoghesi di passare ai playoff, mentre il Real Madrid si ferma con tante delusioni. È stata una notte di emozioni forti e di sorprese.

Al Da Luz di Lisbona si è scritta una pagina di storia della Champions League: il Benfica di José Mourinho batte 4-2 il Real Madrid e vola ai playoff allo scadere. Grazie al gol di Trubin in pieno recupero, infatti, le Aquile hanno migliorato il loro bottino in termini di differenza reti, superando il Marsiglia all'ultimo posto disponibile per accedere agli spareggi per gli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trubin in mischia manda il Benfica di Mou ai playoff allo scadere: delirio a Lisbona! Approfondimenti su Trubin Mischia Trubin in mischia al 98' manda il Benfica di Mou ai playoff: delirio a Lisbona! Il Benfica di José Mourinho ha fatto impazzire i tifosi all’ultimo minuto. VIDEO | Champions, Trubin segna al 90’: Benfica ai playoff La partita tra Benfica e Real Madrid si conclude con un colpo di scena al 90'+1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trubin Mischia Argomenti discussi: Trubin in mischia al 98' manda il Benfica di Mou ai playoff | delirio a Lisbona!; VIDEO | Champions, Trubin segna al 90’: Benfica ai playoff; VIDEO | Champions Trubin segna al 90’ | Benfica ai playoff. Minuto 97 di Benfica v Real Madrid. Mourinho fa cenno a Trubin di andare nella mischia. Un gol manderebbe i lusitani ai playoff. In quel momento, il Marsiglia di De Zerbi, pur perdendo 3-0 a Brugge, è qualificato per aver segnato più reti. Poi, però, la legge de - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.