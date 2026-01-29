Trubin in mischia al 98' manda il Benfica di Mou ai playoff | delirio a Lisbona!

Il Benfica di José Mourinho ha fatto impazzire i tifosi all’ultimo minuto. Al Da Luz di Lisbona, con il risultato in bilico, Trubin si lancia in mischia al 98’ e mette il pallone in rete, portando il Benfica ai playoff della Champions League. Il pubblico esplode di gioia, mentre il Real Madrid esce sconfitto. Una notte indimenticabile per i portoghesi.

Al Da Luz di Lisbona si è scritta una pagina di storia della Champions League: il Benfica di José Mourinho batte 4-2 il Real Madrid e vola ai playoff allo scadere. Grazie al gol di Trubin in pieno recupero, infatti, le Aquile hanno migliorato il loro bottino in termini di differenza reti, superando il Marsiglia all'ultimo posto disponibile per accedere agli spareggi per gli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La partita tra Benfica e Real Madrid si conclude con un colpo di scena al 90'+1.

Lisbona, 28 gennaio 2026 – Una serata che nessuno dimenticherà al Da Luz.

Minuto 97 di Benfica v Real Madrid. Mourinho fa cenno a Trubin di andare nella mischia. Un gol manderebbe i lusitani ai playoff. In quel momento, il Marsiglia di De Zerbi, pur perdendo 3-0 a Brugge, è qualificato per aver segnato più reti. Poi, però, la legge de - facebook.com facebook