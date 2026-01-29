Trubin e gli altri | tutti i portieri goleador in Champions E c' è anche un italiano

Durante la partita di Champions, Trubin ha trovato il modo di segnare, sorprendendo tutti. Mentre il Benfica lotta per mantenere il vantaggio, il portiere ucraino si è fatto trovare pronto in attacco, portando il suo contributo anche in fase offensiva. È uno dei pochi portieri goleador in questa fase della competizione, e ora fa parlare di sé anche in Italia.

“Sali! Sali!”. E Trubin salì eccome. Mentre il pallone circola a centrocampo, il Benfica si rende conto che un gol di scarto sul Real non è sufficiente a staccare il pass per i playoff di Champions. Una punizione laterale aiuta: occasione preziosa per far salire, appunto, anche il portiere. Il colpo di testa di Trubin, che manda clamorosamente i portoghesi alla fase successiva estromettendo il Marsiglia, vale al ragazzo ucraino l’ingresso in un ristrettissimo club: il circolo dei portieri goleador in Champions League. Trubin è il quinto. Eccoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trubin e gli altri: tutti i portieri goleador in Champions. E c'è anche un italiano Approfondimenti su Trubin Goleador Predator: Badlands, un film per i fan, ma anche per tutti gli altri. Parola di regista e interpreti Lautaro è il goleador più atteso, ma anche Orsolini stuzzica gli scommettitori. I bookmakers vedono nerazzurro L’attesa per Lautaro è alle stelle, ma anche Orsolini non passa inosservato tra gli scommettitori. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Trubin Goleador Argomenti discussi: Il portiere Trubin segna in pieno recupero e regala il playoff al Benfica; Mourinho ai playoff con un gol del portiere al 98': 'Gliel'ho detto io!'. VIDEO; Incredibile Trubin: segna al 98' di Benfica-Real Madrid e porta Mourinho agli spareggi di Champions League; Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica per i playoff di Champions League. Un po' di foto dall'ultima notte di Champions, se magari avete fatto l'errore di uscire o guardare altro. 1) Anatolij Trubin, professione portiere del Benfica, anticipa tutti di testa, anche il tentativo stranamente col piede di Valverde, per segnare il gol del 4-2 al nova facebook 5 - Anatoliy #Trubin è solo il 5° portiere a segnare nella storia della Champions League, dopo Ivan Provedel, Vincent Enyeama, Sinan Bolat (tutti a quota 1) e Jörg Butt (3). Storico. #BenficaRealMadrid #UCL x.com

