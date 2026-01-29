Trovati i corpi di Sharon Maccanico e del fidanzato | la 15enne italiana ricordata a Auckland

Sono stati trovati i corpi di Sharon Maccanico e del suo fidanzato. La ragazza di 15 anni, originaria di Irsina, era scomparsa dopo che una frana aveva travolto il campeggio in Nuova Zelanda. I soccorritori hanno recuperato i cadaveri questa mattina, portando a termine le ricerche che duravano ormai da giorni. La comunità italiana si stringe attorno alla famiglia e agli amici della giovane, sconvolti dalla tragedia.

Sharon Maccanico era stata travolta da una frana mentre era in campeggio in Nuova Zelanda. Ritrovato il corpo di Sharon Maccanico, la quindicenne di origini irpine dispersa nella frana che ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda. Nelle prossime ore la famiglia avrà il triste compito dell'identificazione formale della giovane vittima del disastro. La notizia è arrivata ad Avellino come un colpo secco, attraverso i media internazionali: i resti degli ultimi giovani dispersi sono stati ritrovati, dopo che il corpo del fidanzato Max Furse-Kee era già stato identificato. Per la famiglia non c'è più spazio per illusioni.

