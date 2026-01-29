Trovati con 98mila euro in contanti e 550 euro ' falsi' | due nei guai

Due persone sono state fermate dai carabinieri durante un controllo di routine. Addosso avevano quasi 100mila euro in contanti, soldi che non sapevano spiegare. Inoltre, avevano anche 550 euro in banconote false. Ora sono nei guai, e le indagini continuano per capire da dove arrivino quei soldi e chi ci sia dietro le false.

Due persone sono finite nei guai nell'ambito di un'attività di controllo dei carabinieri. I due sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di denaro, pari a quasi 100mila euro, senza riuscire a giustificarne la provenienza, nonché di banconote contraffatte.Il blitz è scattato nel.

