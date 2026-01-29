Troppa gentilezza? Non è sempre serenità cosa può celare

La bontà può sembrare una qualità apprezzabile, ma a volte nasconde qualcosa di più complesso. Un esempio recente mette in discussione il confine tra gentilezza e superficialità, lasciando spazio a domande su cosa si cela dietro un sorriso o un gesto amichevole. La serenità di molti potrebbe nascondere insicurezze o esigenze non dichiarate, sollevando dubbi su quanto sia sempre positivo essere troppo disponibili.

(Adnkronos) – La gentilezza è una grande risorsa, può migliorare le relazioni e rendere più leggero il quotidiano. Ma persino questo approccio positivo verso il mondo, se è 'eccessivo', ovvero esercitato in maniera costante senza 'sfumature', può celare un disagio, una forma di 'stanchezza emotiva' legata alla fatica di mantenere un comportamento che non è sempre in linea con le emozioni reali. "Il problema ovviamente non è la gentilezza in sé, ma la sua applicazione inflessibile. Quando un comportamento, anche positivo, diventa costante, indipendente dal contesto e dalle relazioni, può indicare una forma di rigidità più che una scelta libera".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

