Trish Stratus svela come è nata l’idea del merchandising “First Crush”. La ex wrestler ha deciso di trasformare l’ammirazione dei fan in un prodotto che unisce nostalgia e moda. Ora il suo marchio si può trovare su diverse linee di abbigliamento, portando avanti un progetto che ha avuto origine proprio dai ricordi di quegli anni passati nel ring.

Trish Stratus sa esattamente chi è per gli appassionati di wrestling e ha trasformato questa ammirazione nostalgica in oro per il merchandising. Durante l’ episodio del 29 gennaio 2026 del podcast “What’s Your Story?” con Stephanie McMahon, la WWE Hall of Famer ha rivelato di essere pronta a vivere la “prima cotta” che i fan e persino le colleghe le riservano da decenni. Il momento si è rapidamente trasformato in un lancio di merchandising, e Trish ha lasciato intendere che qualcosa è già in cantiere. “ Così ho indossato questa maglietta quando sono tornata di recente. C’era scritto ‘La tua prima cotta’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Trish Stratus: “Vi rivelo come è nata l’idea del merchandising “First Crush”

