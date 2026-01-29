Triple H spiega perché i fan hanno criticato il ritiro di John Cena. In un’intervista, l’ex wrestler ha detto che la reazione negativa è arrivata perché molti non hanno apprezzato il modo in cui il pubblico ha preso la fine della carriera del wrestler. Cena si è ritirato per mano di Gunther, ma non tutti hanno condiviso l’evento o il modo in cui è stato presentato.

Triple H ha rivelato la vera ragione dietro la reazione negativa dei fan al ritiro di John Cena, avvenuto per mano di Gunther. Il Chief Content Officer della WWE ne ha parlato durante un’ospitata a ESPN’s Get Up per promuovere la Royal Rumble di questo fine settimana. La resa di Cena e la rabbia dei fan. Nel corso dell’intervista, Triple H ha spiegato cosa ha reso così amara la conclusione della carriera di John Cena: “Sì, John Cena si è ritirato per mano di Gunther, e non solo si è ritirato, ma Gunther lo ha costretto a fare l’unica cosa che John aveva detto che non avrebbe mai fatto: lo ha fatto cedere, lo ha costretto a fare tap out. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H: “Ecco perché i fan hanno odiato il match di ritiro di John Cena”

Approfondimenti su John Cena

Triple H spiega le ragioni dietro la decisione di far perdere John Cena nel suo ultimo match, rivelando un accordo condiviso e il rispetto reciproco che ha guidato questa scelta.

Triple H ha preso posizione sulla decisione di far cedere John Cena nel suo ultimo match WWE, sottolineando come questa scelta rifletta le tradizioni del settore e l'atteggiamento di Cena nel favorire le nuove generazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su John Cena

Argomenti discussi: La WWE arriva su Netflix anche in Italia col commento di Luca Franchini e Michele Posa; Ecco il Fondo anti-delisting per rafforzare Piazza Affari; WWE: Rivoluzione creativa per Raw e SmackDown, ecco cosa ha deciso Triple H; Push per Sami Zayn, arrivano le critiche verso Triple H.

Triple H: Ecco perché i fan hanno odiato il match di ritiro di John CenaTriple H ha rivelato la vera ragione dietro la reazione negativa dei fan al ritiro di John Cena, avvenuto per mano di Gunther. Il Chief Content Officer della WWE ne ha parlato durante un'ospitata a ES ... zonawrestling.net

Perché John Cena ha accettato di perdere il suo ultimo match, Triple H: La gente non può capirloIl boss della WWE Triple H ha spiegato senza segreti perché la più importante organizzazione di wrestling al mondo ha deciso di far uscire di scena una leggenda come John Cena in maniera così ... fanpage.it

Il ritorno di John Cena alla #RoyalRumble 2008 "compie" oggi 18 anni! Secondo voi è questo il miglior ritorno nella storia della rissa reale - facebook.com facebook