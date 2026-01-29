Triathlon Experience lo sport che racconta l’Italia | quattro eventi tra neve mare e città

La Triathlon Experience porta lo sport in giro per l’Italia, tra neve, mare e città. Quattro eventi internazionali si svolgono in quattro città simbolo, con un obiettivo chiaro: usare il triathlon per promuovere territori e sostenibilità. Gli atleti arrivano da tutto il mondo, ma l’attenzione resta su come lo sport possa aiutare a far conoscere meglio il nostro paese.

Quattro appuntamenti internazionali, quattro città simbolo e un’unica visione: usare lo sport come strumento di promozione territoriale e sviluppo sostenibile. Un riconoscimento che certifica la bontà di un’idea capace di unire lo sport alla valorizzazione del territorio ed a ricadute economiche concrete. Il calendario del “Triathlon Experience” attraverserà tutta l’Italia seguendo il ritmo delle stagioni e la varietà dei paesaggi italiani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Triathlon Experience

La ministra Santanchè annuncia che la nuova iniziativa Triathlon Experience porterà atleti da tutto il mondo in Italia.

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale di Triathlon Experience, l’iniziativa che mette insieme sport, turismo e cultura italiana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Triathlon Experience

Argomenti discussi: Triathlon experience, quando lo sport è promozione turistica; Triathlon Experience, così lo sport diventa motore del turismo; Comunicazione Italiana; Nasce Triathlon Experience con quattro eventi internazionali.

Triathlon Experience, così lo sport diventa motore del turismoQuattro eventi di portata internazionale con al centro lo sport e, ora, pure il turismo. Sono quelli che faranno parte di 'Triathlon Experience', progetto che trasforma le manifestazioni sportive in ... ansa.it

Nasce Triathlon Experience: quattro grandi eventi internazionali per promuovere l’Italia attraverso lo sportLa Federazione Italiana Triathlon presenta Triathlon Experience, iniziativa strategica che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio ... ilmetropolitano.it

Presentato 'Triathlon Experience', promuovere l’Italia attraverso lo sport. x.com

Nasce “Triathlon Experience”: quattro grandi eventi internazionali per promuovere l’Italia attraverso lo sport - Il progetto è stato illustrato oggi al Coni dal Segretario Generale della Fitri, Valerio Toniolo, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè - facebook.com facebook